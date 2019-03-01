Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Deha Bilimlier, başta oyuncu Celil Nalçakan’ı sahneye alarak birlikte performans sergiledi. Genç şarkıcı, daha sonra sahneyi Zafer İren ile paylaştı. İren, gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Bilimlier, son olarak ise Tuğba Altıntop’u sahneye alarak davetlilerle şarkıları hep bir ağızdan söyledi.