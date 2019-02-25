Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, başarılı şarkıcı Deha, önceki gece Ortaköy'deki bir mekanda sahne aldı. Genellikle Ahmet Kaya’nın şarkılarını seslendirdiği gecede dinlemeye gelenlere keyifli anlar yaşatan Deha, sahnede seyircileriyle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, "Sahnede kendimi buluyorum" dedi.