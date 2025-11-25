'Deha', Emmy'de 'En İyi Pembe Dizi' ödülünü kazandı

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 53'üncü Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Geçtiğimiz sezon SHOW TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı 'Deha', Brezilya ve İspanya yapımlarının da yarıştığı kategoride Türkiye’ye önemli bir başarı kazandırdı.

Oyuncu Aras Bulut İynemli, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Umut Aral ve senarist Damla Serim'in de aralarında bulunduğu dizi ekibi, törende yerini aldı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Dizinin başrol oyuncularından olan Aras Bulut İynemli, bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmediğini ifade ederek; "Kocaman bir ekip işi, çok küçük bir ekip olarak geldik aslında. Her zaman söylerim, çok büyük bir ekip işi. Bütün ekip arkadaşlarımız adına da buradayız. Çok teşekkür ederim, çok heyecanlıyım" dedi.

"Onlarca ülkeden Türkiye'yi temsilen burada olmak ve bu ödülü şu anda kazanmış olmak gerçekten anlatılamayacak bir duygu" ifadesini kullanan dizinin yönetmeni Umut Aral, ödülü diziye emeği geçen tüm ekip adına aldıklarını söyledi.