Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Deha', Emmy'de 'En İyi Pembe Dizi' ödülünü kazandı - Magazin haberleri

        'Deha', Emmy'de 'En İyi Pembe Dizi' ödülünü kazandı

        Geçtiğimiz sezon SHOW TV'de ekranlara gelen Ay Yapım imzalı 'Deha', Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Pembe Dizi' (Telenovela) kategorisinde ödüle lâyık görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 08:26 Güncelleme: 25.11.2025 - 08:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Deha' Emmy Ödülü kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 53'üncü Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Geçtiğimiz sezon SHOW TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı 'Deha', Brezilya ve İspanya yapımlarının da yarıştığı kategoride Türkiye’ye önemli bir başarı kazandırdı.

        Oyuncu Aras Bulut İynemli, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Umut Aral ve senarist Damla Serim'in de aralarında bulunduğu dizi ekibi, törende yerini aldı.

        "ÇOK HEYECANLIYIM"

        Dizinin başrol oyuncularından olan Aras Bulut İynemli, bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmediğini ifade ederek; "Kocaman bir ekip işi, çok küçük bir ekip olarak geldik aslında. Her zaman söylerim, çok büyük bir ekip işi. Bütün ekip arkadaşlarımız adına da buradayız. Çok teşekkür ederim, çok heyecanlıyım" dedi.

        REKLAM

        "Onlarca ülkeden Türkiye'yi temsilen burada olmak ve bu ödülü şu anda kazanmış olmak gerçekten anlatılamayacak bir duygu" ifadesini kullanan dizinin yönetmeni Umut Aral, ödülü diziye emeği geçen tüm ekip adına aldıklarını söyledi.

        Oyunculuğu ve çekimleriyle olduğu kadar hikâyesiyle de ilgi çeken dizinin senaristi Damla Serim de burada bulunmanın harika duygu olduğunu ifade ederek; "Teşekkür ederiz, çok güzel, çok büyük bir gurur" dedi.

        Yapım ekibi, 'Deha'nın küresel başarı yolculuğunu New York'ta temsil ederek Türkiye'nin uluslararası televizyon sektöründe edindiği başarıyı bir kez daha ortaya koydu.

        'DEHA'NIN KONUSU NEDİR?

        Olağanüstü matematik yeteneğine sahip genç Devran’ın, bir yanda parlak bir gelecek kurma hayalleri, diğer yanda ise onu kendi karanlık etkisi altında tutmaya çalışan babasının baskısı arasında sıkışıp kalan hayat mücadelesini anlatan, psikolojik gerilim tonları da taşıyan sürükleyici bir aile draması.

        Öte yandan 'Deha' dizisi, ekim ayında Güney Kore'de bu yıl 20'nci kez düzenlenen Uluslararası Seul Ödülleri'nde 'En İyi Yabancı Dizi' ödülüne lâyık görülmüştü.

        'Deha' ödül kazandı
        'Deha' ödül kazandı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #deha
        #Emmy ödülü
        #En İyi Pembe Dizi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?