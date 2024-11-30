'Deha'nın, 11'inci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 11'inci bölümünden nefesleri kesen bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

Yayınlanan tanıtımda Devran, para uğruna öz oğlu Boran'ın öldürülmesine göz yuman İskender ile büyük bir hesaplaşma yaşarken Devran, İskender'i paralar ile birlikte ateşe veriyor. İskender'in, "Sen vicdanlısın unutma, sen bana benzemezsin" sözleri ise tanıtıma damgasını vuruyor.