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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 12'nci bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 12'nci bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 12'nci bölümünden 3'üncü tanıtım izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 13:11 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:11
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        SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 12'nci bölümünden 3'üncü tanıtım izleyicilerle buluştu.

        Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de!

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        #deha
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