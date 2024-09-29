Yayınlanan tanıtımda İskender, terk edip gittiği ailesinin sofrasına misafir olurken tüm aile İskender’den yaşattıklarının acısını çıkarıyor. Devran’ın “Herkes her şeyi yapabilir, galiba ben de!” cümlesi izleyicilerde merak uyandırıyor.

‘DEHA’NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Devran, Boran’ın intikamı için babasının karşına çıktığında planını çoktan kurmuştu ve planları hep istediği gibi ilerledi. İskender ise karşısındakinin Devran olduğunu bilmeden bu planlara dahil olurken Cesur, Hakim ile Karga’nın kardeş olduğunu öğrendi. Esme, Devran’ın planlarının onu İskender’in dünyasına çekmesinden endişelenirken Sofi’nin öğütleri de Devran’ı durdurmaya yetmedi. Kim olduğunu bilmediği Devran’a güvenen İskender’in tüm planı suya yattı. Bölümün finalinde ise İskender yıllar önce terk edip gittiği eve geri dönerken ailesi ve izleyiciler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yeni bölümde sofrada neler yaşanacağı merak konusu oldu.