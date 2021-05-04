İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen Afganistanlı grup arasında çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanıp, 2 metre yükseklikten aşağı fırlatıldı. Yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı.



Olay, 21 Nisan Çarşamba Günü İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu 2 grup tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede 2 grup arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Bir kişi, tartıştığı genci önce sırtından bıçakladı, ardından da yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı attı. Genç düştüğü yerde de grup tarafından darbedildi.

Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışmalara başladı.

POLİS 11 KİŞİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan şüphelileri kısa sürede tespit etti. Saldırganları yakalamak için farklı 8 adrese baskın düzenleyen ekipler olaya karışan 11 Afgan uyruklu kişiyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 11 Afganistan uyruklunun, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 Afganistan uyruklu, mahkemeye sevk edildi. 11 kişiden 6'sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, olaya karışan 5 kişi sınır dışı edildi.