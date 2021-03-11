Çocuklara akılalmaz saldırı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: Çocuklara yol ortasında kemerle saldırı!
ABONE OL

Çocuklara akılalmaz saldırı! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda oturan 3 çocuk dehşeti yaşadı. Yoldan geçen bir şahıs, durup dururken çocukların yanına geldi ve pantolonundan çıkardığı kemerle saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çocuklar koşarak kaçmaya çalıştı. Kimliği belirsiz kişi, kaçıp eve giden çocuklardan birinin amcası tarafından yakalandı. Şahsın saldırı sebebi, bu kadarına da 'pes' dedirtti...

DEHŞET! Son dakika: Çocuklara yol ortasında kemerle saldırı!
Çocuklara akılalmaz saldırı!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kaldırımda oturan 3 çocuğun yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, çocuklara kemerle saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çocuklar saldırganın elinden koşarak kaçtı.

Akılalmaz olay, geçen gün Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda oturan 3 çocuk bir anda yanlarına gelerek kemerini çıkaran saldırganın saldırısına uğradı. İlk olarak kısa bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan çocuklar şahsın kemerini çıkardığını görünce kaçmaya başladılar. Saldırganın elinden kaçan çocuklar olayı ailelerine anlatmak için eve koştu.

Çocuklardan birinin haber vermesiyle olay yerine gelen çocuğun amcası saldırganı yakaladı. Saldırgana neden çocukları kemerle kovaladığını soran çocuğun amcası, saldırganın kendisine çocukların arabasının camını kırdığını ondan kovaladığını ve polis çağıracağını söyledi. Bir anda olay yerinden kaçan saldırgan izini kaybettirdi.

Yaşanan bu dehşet dolu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde 3 çocuk sokağa gelerek kaldırımda oturmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra saldırgan olay yerine geliyor ve çocukların önünde kemerini çıkarmaya başlıyor. Çocuklar adamın kemerini çıkardığını görünce kaldırımdan kalkarak kaçmaya çalışıyor. Bu sırada saldırgan elindeki kemeri çocuklara doğru sallıyor. Çocuklardan birinin peşine düşen saldırgan talihsiz çocuğu bir süre kovalıyor. Düşmekten son anda kurtulan çocuk koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DOLUYOR! Son dakika: 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ
GÜNDEMYağmur başladı! İşte barajlarda son durum
AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB ile AÖL sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMAÖL sınav sonuçları sorgula....
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ilde operasyon: 20 gözaltı
GÜNDEM3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
İl il koronavirüs risk haritası 11 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte son du
GÜNDEMİl il koronavirüs risk haritası
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları! E-Devlet ile sosyal yardım parası için başvuru için tıkla
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları
BÜYÜK BAĞIŞ! Son dakika: Hanri Benazus Atatürk'ün 10 bin fotoğrafını hediye etti!
GÜNDEMAtatürk'ün 10 bin fotoğrafını hediye etti!
"UYAN!" Son dakika: Hırsız soygun için girdiği evde uyuya kaldı
GÜNDEM"Yorganın altında içim geçmiş!" Uyuyan hırsız!
Google'dan Astor Piazzolla'ya Doodle sürprizi! Astor Piazzolla kimdir? Astor Piazzolla'nun mesleği ne?
GÜNDEMGoogle'dan Astor Piazzolla'ya Doodle sürprizi
İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 zanlı yakalandı
GÜNDEMSahte parayla cep telefonu almak istediler: 6 gözaltı
Sahte sertifika şebekesine operasyon
GÜNDEMSahte sertifika şebekesine operasyon