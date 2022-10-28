Dehşet kamerada! 2 kişi böyle öldü!

Konya'da kaza, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Kudüs Caddesi 10560 Sokak kavşağında meydana geldi.
TIR'IN ARKA TEKERLİĞİNE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre Tunahan Karakök (20) yönetimindeki motosiklet, caddeden sokağa dönüş yapan Mahmut Acun yönetimindeki TIR´ın arka tekerleğine çarptı.
BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ
Motosiklet sürücüsü Karakök kaza yerinde, yaralanan arkasındaki Necati Evrim (18) ise ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi´nde yaşamını yitirdi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası TIR şoförü Mahmut Acun, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
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