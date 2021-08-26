Erkek arkadaşını ezmeye çalıştı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Başakşehir'de sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde insanı şoke eden bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir kadın daha önce tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine geldi.

ÖNCE ARAÇLA KEPENKLERE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre ikilinin tartışması burada da devam etti. Öfkeden deliye dönen kadın, ortalığı birbirine kattı. Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı.

ÇARPIP KEPENKLERE SIKIŞTIRDI

Duruma sinirlenen erkek arkadaşının kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı.

"POLİSİ ÇAĞIRACAĞIM" DEYİNCE KAÇTI

Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı. Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.