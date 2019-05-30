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Dehşet kameraya yansıdı! 3 yaşındaki çocuğa ilaç dayağı!

İHA

Bursa'da bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpalarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştığı görüldü

çocuğa şiddet

Bursa'nın, merkez Nilüfer İlçesi'nde gündüz saatlerinde çocuğa şiddet yaşandı. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.

BEBEK ARABASINI TEKMELEDİ

İHA'nın haberine göre güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi. Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı. Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu.

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