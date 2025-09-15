Dehşet! Karısını ağır yaraladı!
Kadına yönelik dehşetlere bir yenisi daha eklendi. Mardin'de yaşanan olayda Ceylan B. adlı kadın, tartıştığı kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ceylan B. tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede yakalandı
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde ilçedeki Viyan Veske 2 Apartmanı'nda meydana geldi. Ceylan B. ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Ceylan B., eşi tarafından bıçakla yaralandı. Ceylan B., kendini evden dışarı atıp yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ceylan B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceylan B., yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.