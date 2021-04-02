16 yaşındaki çocuk kız kavgasında kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 16 yaşındaki Caner G., kız kavgasında kurşun yağdırdı. Caner G., eski kız arkadaşıyla konuştuğunu iddia ettiği Ali P. (16) ile arkadaşını Şahmerdan U.'yu (17) silahla vurdu. Caner G. olayın ardından polis ekipleri tarafından tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, 14 Mart Pazar günü saat 18.20 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu akşamüstü cadde üzerindeki bir parkın önünde buluşan Caner G., Ali P. ve Şahmerdan U. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Caner G. tabanca ile ateş açtı. Saldırının ardından Caner G. olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Karnından ve baldırından yaralanan Ali P. ile Şahmerdan U., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin affından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

BEŞİKTAŞ'DA TABANCA İLE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, peşine düştüğü Caner G.'yi takip ederek Beşiktaş Kuruçeşme'de kaldığı adreste olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı.

ESKİ KIZ ARKADAŞIYLA KONUŞTUĞU İÇİN VURMUŞ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Caner G.'nin ifadesinde Ali P.'yi eski kız arkadaşıyla konuşmaya başladığını öğrenmesi üzerine parka çağırdığını ve çıkan kavgada silahla vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyette adli işlemi yapılan Caner G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.