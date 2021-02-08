Müşteri gibi girip, bıçakla dehşet saçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: Müşteri gibi girip, bıçağı sapladı | VİDEO HABER
ABONE OL

Müşteri olarak girdiği markette bıçakla dehşet saçtı

Diyarbakır'da 69 yaşındaki N.A., müşteri olarak girdiği markette bıçakla dehşet saçtı. Elleri arkasında içeri giren yaşlı adam, marketin sahibi Hüseyin Simpil'e (28) bıçakla saldırdı. N.A., boynundan yaralanan ve sokağa kaçan Simpil'i burada bir süre kovaladıktan sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamerasını yansıdı

DEHŞET! Son dakika: Müşteri gibi girip, bıçağı sapladı | VİDEO HABER
Müşteri gibi girip, bıçakla dehşet saçtı
0:00 / 0:00
DHA

Diyarbakır'da 69 yaşındaki N.A., müşteri olarak girdiği marketin sahibi Hüseyin Simpil'e (28) bıçakla saldırdı. Kaldırıldığı hastanede hayati tehlikeyi atlatamayan Simpil'e bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe günü Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Elleri arkasında yürüyerek içeri giren N.A., market sahibi Hüseyin Simpil'in yanına gelerek bıçakla saldırmaya başladı. Boynundan yaralanan Simpil, marketin önüne çıkarak yardım istedi.

HAYAT TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bu sırada N.A., Simpil'i kovalamaya başladı. Simpil, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, N.A., sokakta kurulan pazarın içerisine kaçarak gözden kayboldu. Simpil, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evli ve 2 çocuk babası Simpil'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI

Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, market ve olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları inceledi. Yapılan çalışma ile saldırganın N.A. olduğu tespit edildi. N.A., düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DENEME... Son dakika: Haydi gençler! Deneme sınavına
GÜNDEMHaydi gençler deneme sınavına
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEMBakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
TRT'den "Sıfır Atık" programına ilişkin açıklama
GÜNDEMTRT'den "Sıfır Atık" programına ilişkin açıklama
Öğretmen atamaları 2021 ne zaman? MEB Öğretmen atamaları 2021 kontenjan belli oldu mu? Son açıklamalar
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? MEB açıkladı
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Ramazan başlangıcı ne zaman, ilk sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan başlangıcı tarihi
GÜNDEM2021 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?
İstanbul barajları doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ verileri
GÜNDEMİstanbul'da baraj doluluk oranları
Eba TV ilkokul, ortaokul, lise, 8-14 Şubat ders programı! EBA TV frekans ve EBA öğrenci giriş ekranı
GÜNDEMEBA TV 8-14 Şubat haftalık ders programı
TÜKETİCİ KAZANDI| Son dakika: İnternet taahhütü yapanlar dikkat! Cayma bedeli....
GÜNDEMCayma bedelini geri aldı! Tüketicinin zaferi!
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?