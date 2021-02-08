Müşteri gibi girip, bıçakla dehşet saçtı 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'da 69 yaşındaki N.A., müşteri olarak girdiği marketin sahibi Hüseyin Simpil'e (28) bıçakla saldırdı. Kaldırıldığı hastanede hayati tehlikeyi atlatamayan Simpil'e bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe günü Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Elleri arkasında yürüyerek içeri giren N.A., market sahibi Hüseyin Simpil'in yanına gelerek bıçakla saldırmaya başladı. Boynundan yaralanan Simpil, marketin önüne çıkarak yardım istedi.

HAYAT TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bu sırada N.A., Simpil'i kovalamaya başladı. Simpil, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, N.A., sokakta kurulan pazarın içerisine kaçarak gözden kayboldu. Simpil, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evli ve 2 çocuk babası Simpil'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI

Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, market ve olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları inceledi. Yapılan çalışma ile saldırganın N.A. olduğu tespit edildi. N.A., düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.