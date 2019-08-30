Deli Aşk televizyon izleyicileri ile buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren Deli Aşk beyaz ekranda da seyircisine eğlenceli dakikalar yaşatacak. Ekrem'in bir aşk uğruna başına gelenleri konu alan filmin başrolünde Emrah Kaman, Pelin Akil yer alıyor. Peki, Deli Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler? Deli Aşk filmi nerede çekildi? Ayrıntılar haberimizde...
DELİ AŞK KONUSU NEDİR?
Film maraş dondurmacısı Ekrem'in (Emrah Kaman) sevdiği kız olan Neşe'nin (Pelin Akil) kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen olayları konu alıyor.
DELİ AŞK OYUNCULARI KİMLER?
Emrah Kaman - Ekrem
Pelin Akil - Neşe
Şafak Pekdemir - Zeynep
Toygan Avanoğlu - Fuat
Nilperi Şahinkaya - Melodi
Burak Çetin - Jeremy
Zafer Algöz - Carol
Cem Yılmaz - Şefik Ercan
Hakan Altun - Hakan Altun
DELİ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Deli Aşk filminin bir kısmı Adana'da çekilmiştir.
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