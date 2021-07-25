Avrupa ve Avustralya'da aşı ve koronavirüs önlemleri karşıtları protesto gösterileri düzenledi

Delta varyantının Hindistan’da ortaya çıkışından beri ölüm oranlarında artış gözleniyor. Covid-19’un diğer varyantları ile karşılaştırıldığında çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olan Delta varyantına karşı dikkat etmek önem arzediyor. İşte delta varyantının belirtileri...

DELTA VARYANTI NEDİR?

İlk kez Ekim 2020'de Hindistan'da tespit edilen Delta (B.1.617.2), Dünya Sağlık Örgütü'nün "Endişe Verici Varyant" (VOC) kategorisine aldığı Covid-19 mutasyonlarının sonuncusu oldu.

"B.1.617" adı verilen soyun bir alt türü olarak ortaya çıkan Delta varyantı, "B.1.167.1" koduyla anılan Kappa varyantı ile "P681R" ve "L452R" adlı iki mutasyonu paylaşıyor. Kappa'daki "E484Q" mutasyonu yerine Delta varyantında "T478K" mutasyonu bulunuyor.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Ateş

Şiddetli öksürük

Solunum yetmezliği

Koku kaybı

Eklem ve kaslarda ağrı

Boğaz ağrısı

İştahsızlık

Baş ağrısı

Burun tıkanıklığı

Halsizlik

Bulantı

İshal