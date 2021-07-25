Delta varyantının Hindistan’da ortaya çıkışından beri ölüm oranlarında artış gözleniyor. Covid-19’un diğer varyantları ile karşılaştırıldığında çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olan Delta varyantına karşı dikkat etmek önem arzediyor. İşte delta varyantının belirtileri...
DELTA VARYANTI NEDİR?
İlk kez Ekim 2020'de Hindistan'da tespit edilen Delta (B.1.617.2), Dünya Sağlık Örgütü'nün "Endişe Verici Varyant" (VOC) kategorisine aldığı Covid-19 mutasyonlarının sonuncusu oldu.
"B.1.617" adı verilen soyun bir alt türü olarak ortaya çıkan Delta varyantı, "B.1.167.1" koduyla anılan Kappa varyantı ile "P681R" ve "L452R" adlı iki mutasyonu paylaşıyor. Kappa'daki "E484Q" mutasyonu yerine Delta varyantında "T478K" mutasyonu bulunuyor.
DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?
Ateş
Şiddetli öksürük
Solunum yetmezliği
Koku kaybı
Eklem ve kaslarda ağrı
Boğaz ağrısı
İştahsızlık
Baş ağrısı
Burun tıkanıklığı
Halsizlik
Bulantı
İshal
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