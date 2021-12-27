Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant: Delmicron 0:00 / 0:00

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Delta ve Omicron varyantının birleşiminden meydana gelen Delmicron, endişe yarattı. Diğer varyantlara oranla daha bulaşıcı olduğu bilinen Omicron ve Delta kadar ağır hastalığa neden olmasa da, Delmicron varyantının hızlı bir şekilde bulaşıp hastalarda ağır seyredebileceğinden endişe duyuluyor.

"MİNİ BİR VAKA TSUNAMİSİNE YOL AÇTI"

Times of India'ya konuşan Hindistan'da COVID-19 görev gücünün bir üyesi olan Dr. Shashank Joshi, Delmicron ile alakalı şunları söyledi: "Avrupa ve ABD'de Covid-19 vakalarındaki mega artış muhtemelen Delta ve Omicron varyantlarının bir kombinasyonu olan Delmicron dalgasıdır."

Dr. Shashank Joshi, Delmicron'un Avrupa ve ABD'de mini bir vaka tsunamisine yol açtığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ise, yeni bir varyantın ortaya çıktığına dair henüz bir açıklama yapmadı.