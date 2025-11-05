DEM Parti'den Demirtaş'a ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'in, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.

AA'da yer alan habere göre Hatimoğulları ve Çiçek, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Hatimoğulları, Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının kesinleştiğini, kararın bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini söyleyerek, "Bu Türkiye'de hem barış sürecinin hem de demokratik siyasetin önünün ardına kadar açılmasına vesile olacaktır." dedi.

Hatimoğulları, siyasetçilerin özgür olması halinde gerçek bir demokratik zeminin oluşmaya başladığına inançlarının artacağını ifade etti.