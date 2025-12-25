DEM Parti'den Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlar için suç duyurusu

DEM Parti, HDP ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına yapılan suç duyurusu dilekçesinde; 16 Aralık 2025'te TFF 2'nci Lig kapsamında Manisa'nın Soma ilçesindeki Nazım Yavuz Stadı'nda oynanan Somaspor-Bursaspor maçında Bursaspor tribünlerinden Leyla Zana aleyhine yoğun tahkir, sinkaf, ırkçı ve cinsiyetçi tezahüratlarda bulunulduğu belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre dilekçede, futbol müsabakasıyla hiçbir ilgisi bulunmayan Zana'nın hedef alınmasının, söz konusu tezahüratların kimlik ve aidiyet temelli olduğu iddia edildi.

Aynı içerikteki sloganların sosyal medyada da paylaşıldığı, 18 Aralık 2025'te oynanan MKE Ankaragücü maçında da benzer tezahüratların tekrarlandığı ifade edilen dilekçede, olayların münferit olmadığı, organize nitelik taşıdığı savunuldu.

Suç duyurusunda, tezahüratlara katılan taraftarlar, tribün liderleri, kulüp yöneticileri, müsabakalarda görevli hakemler, TFF temsilcileri, güvenlik görevlileri ve resen tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında 'Hakaret', 'Nefret ve ayrımcılık', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama', 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma yürütülmesi talep edildi. Dilekçede, tüm şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi, etkin ve etkili bir soruşturma yürütülmesi ve ilgili suçlardan iddianame düzenlenmesi istendi.