DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Umarım önümüzdeki günlerde çatışmaların, şiddetin, silahın, kavganın olmadığı, Sayın Ömer Çelik'in de dediği gibi 'Güzel günler görürüz' diyorum" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, ileriki günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geleceklerini ve Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partilerle temaslarına devam edeceklerini belirtti. Parti olarak her türlü sorumluluğa hazır olduklarını ifade eden Bakırhan, "Bizler ortak ve demokratik yaşamı örmeye hazırız. Yalnızca elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz" dedi.

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'YENİ GELİŞMELER OLSUN'

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, İmralı ile yürütülen sürece ilişkin, artık pratik zeminde yeni gelişmelerin ortaya konulması gerektiğini söyledi. Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin dedikleri çok önemli. Silah bırakma, bıraktırma konusunda Öcalan'ın bir çağrısı vardı, bu bir sır değil. Gerekleri yerine getirilince herhalde muhatapları silahları bırakacaklarını söylemişlerdi. Umarım önümüzdeki günlerde çatışmaların, şiddetin, silahın, kavganın olmadığı, Sayın Ömer Çelik'in de dediği gibi 'Güzel günler görürüz' diyorum" diye konuştu.