Demet Akalın: Çılgın Sedat'ın borcunu ben ödeyeceğim

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'Çılgın Sedat' olarak bilinen Sedat Kapurtu'nun 3 katlı evinde yangın çıktı. Ünlü şarkıcının evi, yangın sonrasında kullanılmaz hale geldi. Kapurtu, konuyla ilgili, "Bomba atsan bu kadar tahribat olmaz" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın ve Alişan, evinde yangın çıkan ve sonrasında borçluları tarafından icra gönderilen Çılgın Sedat'a destek oldu. Akalın, sunuculuğunu yaptığı programda sanatçının tüm icra borcunu üstlendiğini ifade etti.

"HACİZ BORCUNU BEN ÜSTLENİYORUM"

Çılgın Sedat’a bu zor günlerinde haciz gönderildiğini öğrenen Demet Akalın, "Şöyle bir zamanda haciz gönderiyorlar… Bir kere o haciz borcu bende. Demet Akalın olarak onu üstleniyorum. Sen onu hiç düşünme, ben ona o parayı göndereceğim. Biz Alişan’la senin bütün evinin eşyalarını alacağız. Pandemi dönemindeyiz. Bunun ayıbı yok" dedi.

"DARDAN ÇOK İYİ ANLARIM"

208 yılında eski eşi Okan Kurt’un borçlarından dolayı evine haciz gelen Demet Akalın, konuyla ilgili şunları da söyledi:

Benim evime haciz geldiğinde ben de iki tane koltukla kalmıştım. Yanımda sadece bir iki arkadaşım vardı. Ben o durumun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Dardan çok iyi anlarım. Bakmayın böyle görgüsüz gibi gözüktüğüme. Ben onları çok iyi anlıyorum.

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN"

Sedat Kapurtu, dün yaptığı açıklamada, "Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Evden uzakken böyle bir şey yaşamak, çoluğunun çocuğunun, eşinin yanında olamamak, onlara birden müdahale edememek çok kötü. Belki 'ben burada olsaydım böyle olmayacaktı' diyorsun. Ama tabii ki Allah'ın takdiri. Ailemde hiçbir şey yok. Hepsi yerine gelir, hepsi tekrardan alınır. Kolay değil tabii ki çok zor" demişti.

"BOMBA ATSAN BU KADAR TAHRİBAT OLMAZ"

Çılgın Sedat, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Bomba atsan bu kadar olmaz tahribat diyorsun. Sözün bittiği yer. Zaten 11-12 aydır sıkıntılı süreçteyiz koronadan dolayı. Hiç kimse çalışmıyor benim gibi binlerce yüzlerce insan var. Allah kimsenin evine böyle ateş düşürmesin. Nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama yıllarca insan ekmiştim. Ektiğim insanlar dahil ekmediklerim bile tek tek ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün sanatçı arkadaşlarım aradı. Çok kişi geldi. Siz gelmeden önce Mehmet Ali Erbil aradı beni.

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, serebral palsi hastası oğlu Siraç ve ailesini göremeyince sinir krizi geçirmişti.