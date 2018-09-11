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Demet Akalın ve Okan Kurt’un Beykoz’da yaşadıkları villada dün haciz işlemi yapıldı. Alacaklı bir akaryakıt dağıtım şirketinin, Okan Kurt ve ailesine ait şirketlerin borcu nedeni ile yapılan haciz işleminin tutanaklarına ulaşıldı.