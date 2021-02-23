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Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı 0:00 / 0:00

İHA

Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde ailesiyle birlikte yaşadığı villada yangın çıktı. Haberi duyar duymaz olay yerine gelen ünlü şarkıcı, bir an ailesini göremeyince gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgilere göre; olay 15.00 sıralarında Beylikdüzü'nde lüks sitede bulunan villada meydana geldi. 3 katlı villanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Yangın tamamen söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının yaşandığı villada eşi ve iki çocuğu ile birlikte 47 yaşındaki şarkıcı Çılgın Sedat'ın ikamet ettiği belirlendi. Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, serebral palsi hastası oğlu Siraç ve ailesini göremeyince sinir krizi geçirdi.

Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı ünlü şarkıcı, kısa süre sonra ailesine kavuştu. Ailesine sarılan Kapurtu, uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan 2016 yılında ünlü şarkıcının sahibi olduğu bir mekanda da yangın çıkmıştı.