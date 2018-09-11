Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre; Protokolde, edinilen malların edinende kalacağı maddesi de yer almıyor. Bunun nedeni, Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin, boşanma davasından aylar önce mal ayrılığının tespitine ilişkin dava açmış olmaları. Daha önce açılan davada Demet Akalın’ın evlenmeden önce edindiği mallarla, evlilik sırasında kendi geliriyle edindiği malları ayırdığı, eşi Okan Kurt adına olan hiçbir malı da kendi adına geçirmediği belirtildi.



Daha önce açtıkları dava ile mal ayrılıklarını gerçekleştiren Akalın ve Kurt’un, bu nedenle boşanma protokolüne malları ve borçlarıyla ilgili bir madde ekletmediği öğrenildi. Boşanma protokolüne göre Hira Kurt’un velayeti Demet Akalın’a verildi. Baba Okan Kurt her hafta sonu Hira’yı görme hakkı aldı.



HİRA İÇİN NAFAKA BİLE İSTEMEDİ



Demet Akalın’ın, borçları yüzünden hakkında icra takibi başlatılan eşi Okan Kurt’dan kızı Hira için nafaka dahi istemediği de gelen bilgiler arasında yer aldı. Kendisi adına da tazminat talep etmeyen Demet Akalın’ın duruşmada oldukça üzgün olduğu, duruşmaya gelmeden önce ağladığı ve bu nedenle gözlerinin kızarık olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Gizlilik kararı alınan duruşmaya basın mensupları da alınmadı.

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