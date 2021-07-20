Demet Akalın: Seda Sayan’a kırgınım

Demet Akalın, Bodrum'daki Bardakçı koyunda bulunan bir otelde hayranlarıyla buluştu. Zaman zaman sevenlerine espriler yapan Akalın bir ara sahneden inerek sevenleriyle beraber şarkı söyledi. Hayranlarıyla bol bol sohbet eden Akalın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularının sorularını yanıtlayan Demet Akalın samimi açıklamalarda bulundu. Yeni şarkısı, "Bi Daha, Bi Daha" hakkında konuşan Akalın; "Şarkıyı dinlediğimiz an 'Bu Olmuş!' diyerek ailecek evde tepindik." dedi.

Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, "Seda Abla'ya çok kırıldım ama saygım var, Okan ile nikahımızda şahidimizdi." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAM"

Demet Akalın, Alişan'la beraber hazırladığı sabah programın bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engellemişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savunmuştu.