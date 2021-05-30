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HaberlerFiskosSeda Sayan ile Demet Akalın birbirine girdi: Cenaze evine davulla gidilmez! - Magazin haberleri
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Seda Sayan ile Demet Akalın birbirine girdi

Demet Akalın'ın, Alişan ile birlikte sunduğu sabah programının Seda Sayan nedeniyle bittiği iddia edildi. Çıkan haberler sonrasında Sayan, "Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da..." şeklinde konuştu. Akalın ise, "21 Mayıs'ta 'Sakın inanmayın abuk sabuk haberlere. Ben canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez... Bunu sen daha iyi bilirsin" sözleriyle Seda Sayan'a yanıt verdi

Seda Sayan ile Demet Akalın birbirine girdi: Cenaze evine davulla gidilmez! - Magazin haberleri
'Cenaze evine davulla gidilmez!'
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HABERTURK.COM

Bir zaman yakın dost olan Demet Akalın ile Seda Sayan'ın arası bozuldu. Akalın'ın, Alişan ile birlikte sunduğu sabah programının Sayan nedeniyle sona erdiği ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da..." açıklamasını yaptı.

SEDA SAYAN: MESAJLAR ELİMDE DURUYOR!

Seda Sayan'ın bu sözleri sonrasında Akalın da suskunluğunu bozdu. Ünlü şarkıcı, "...." ifadelerini kullanarak sitemini dile getirdi. Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirten Sayan, ardından, "Televizyon ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'Sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar, anlaşmanız bitti. Neyin kafası bu!" dedi.

DEMET AKALIN: CENAZE EVİNE DAVULLA GİDİLMEZ!

Daha sonra yeni bir açıklama daha yapan Akalın, "Seni sever, sayarız... 21 Mayıs'ta 'Sakın inanmayın abuk sabuk haberlere. Ben canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez... Bunu sen daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni senle yanak yanağa göremezler. Bilgine..." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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