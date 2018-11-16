Demet Akalın: Teklif gelse kabul etmem

Şarkıcı Demet Akalın, 'Şarkılar Seni Söyler' müzikalinde sahne alan yakın arkadaşı Fatih Ürek'i ön sıradan izledi. Akalın, "Keşke benim de Fatih gibi bir rol kabiliyetim olsaydı. Geçmişte rol aldığım bir dizi var, ama tiyatro ayrı emek isteyen iş. Teklif gelse kabul etmem, böyle izlemek daha güzel" dedi