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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Akbağ, önceki gün rol aldığı dizinin yeni bölüm çekimleri için Kireçburnu Sahili'ndeydi. Sahne gereği baygınlık geçirerek, beton zemine düşen Akbağ, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Uzun süre yerde yatan Demet Akbağ'ı gören hayranları, panik yaşasa da kısa süre sonra yaşananların dizi çekimi olduğunu anladı. İlgiyle çekimleri takip eden vatandaşlar, "Koca star yerlerde yatıyor. Demet abla sen yatma, biz yatarız" şeklinde esprili yorumlarda bulundu. Çekimler sırasında Akbağ'a Evrim Alasya da eşlik etti.