2. Sayfa'nın haberine göre; oyuncu Demet Akbağ, dün akşam Quality ödül törenine katıldı. Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Akbağ, gecede duygu dolu anlar yaşadı.

AKBAĞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gecenin sonunda şarkılara eşlik eden Demet Akbağ, mikrofon kendisine uzatılınca Zeki Müren'in "Sorma" şarkısını söyledi. 3 ay önce eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, gözyaşlarını tutamadı. Akbağ'ın duygu dolu anları ise kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz ay İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yaşanan acı olay sonrasında Akbağ, "Acı haberi aldığımız andan itibaren arayan, soran, elimizi tutan, acımızı paylaşan, hayat arkadaşım Zafer'imi, Ali'min babasını en samimi hisleriyle uğurlayan, tanıyan tanımayan herkese çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

"KALDI İŞTE; ÇAYIMIZ BARDAKTA..."

Demet Akbağ, geçtiğimiz günlerde 20 yıllık hayat arkadaşını Nazım Hikmet’in dizelerini paylaşarak anmıştı.

Akbağ, sosyal medya hesabından, “Kaldı işte; çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzakta, gülüşlerimiz fotoğraflarda..." dizelerini yayınlamıştı.