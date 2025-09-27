Demet Evgar: Karı - koca 'date' yaptık

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Demet Evgar, eşi Levent Babataş ile birlikte Yeniköy’deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Baş başa yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Kızları Mavi’yi eve bıraktıklarını söyleyen Evgar; "Karı - koca 'date' yapıp eve döneceğiz" diyerek, gülümsedi.

Yeni sezon için yoğun bir sürece girdiklerini belirten Demet Evgar; “Setler başladı artık, her şey yolunda” dedi. Tatil sorularına da yanıt veren Evgar; “Kısa bir kaçamak yaptık, hemen gidip geldik” ifadelerini kullandı.