"İYİ BAKIN, NE ÇOK SEVGİ VAR!"

Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile Koç'la hayatını birleştiren ünlü oyuncudan, düğün sonrası ilk paylaşım geldi. Özdemir, gecede annesi Ayşen Şener ile birlikte dans ederken çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak eleştirilere yanıt verdi.

Demet Özdemir'in, "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef ama gerçek anlar! Ne eleştiri, ne kötüleme o anları gölgeleyebilir! An biriktirin, an... İyi bakın resime! Ne çok an, ne çok sevgi var..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.