"ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ"

Ayrıca Anadolu Sağlık Merkezi'nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirdiği Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Demet Özdemir olacak.

Konuyla ilgili konuşan Özdemir, "Ben eskiden o salonlarda dans ediyordum, şimdi top atacağım. Benim için gurur duyacağım bir gün olacak. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama bu sayede çok şey öğrendim. Kanser korkutucu geliyor ama erken tanı çok önemli. Onun için herkesin yapması gerekiyor. Yoğunluktan dolayı bazen unuttuğum oluyor ama ben de elimden geldiğince kontrollerimi yaptırıyorum." diye konuştu.