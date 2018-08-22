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"Bir tatil daha biter tıpkı Sezen Aksu'nun şarkısında söylediği gibi, bir daha gelmez geri genç bahar, kim bilir önümüzde kaç kiraz mevsimi var? Kim bilir daha kaç yaz yaşayacağız? İşte o yüzden artık kim ne demiş diye değil, ben nasıl istiyorum diye yaşayacağım.. Hayatın hakkını vererek… Kocaman sevgiler hepinize"