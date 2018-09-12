Demet Akalın ile Okan Kurt'un boşanmasının ardından Demet Şener'in beğendiği bir yorum olay oldu
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Eski model Demet Şener, aralarında 16 yıllık husumet bulunan Demet Akalın'ın boşanması hakkında suskunluğunu korusa da sosyal medyada yaptığı paylaşımına gelen yorumu beğenmesi dikkat çekti.
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Şener’in sosyal medyada beğendiği bir yorum, Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin boşanma haberlerine gerçekte ne tepki verdiğini ortaya koydu.
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2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın çekişmeli boşanma davası ocak ayında sonuçlanmış ve beklenen karar çıkmıştı. Ancak Şener kesinleşmemiş karara itiraz etmiş ve bu nedenle boşanma gerçekleşmemişti.
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DEMET AKALIN’IN ‘DUL’ AÇIKLAMASI UNUTULMADI
16 yıl önce Demet Akalın ve İbrahim Kutluay’ın Demet Şener nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüş, İbrahim Kutluay daha sonra Demet Şener ile dünyaevine girmişti.
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Öte yandan, Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın boşanma kararına ‘2 çocukla ben de dul kalabilirdim’ yorumunu yapan Demet Akalın, böylelikle Demet Şener’den önce ‘dul’ kalmış oldu.
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DEMET ŞENER’İN BEĞENDİĞİ YORUM
Herkesin bu boşanmanın ardından gözlerini çevirdiği Demet Şener’in dün yaptığı bir paylaşımına gelen yorumu beğenmesi olay oldu.
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Demet Şener’in pozunun altına yapılan ‘Ne demişler sen doğru dur Allah eğrinin cezasını verir. Sen çok asil bir bayansın. Senin günahını alanlar bir bir dökülüyor’ yorumunu beğenmesi Demet Akalın- Okan Kurt boşanma haberlerine nasıl tepki verdiğini ortaya koydu.
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