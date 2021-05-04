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HaberlerGündem3. SayfaDemir çubuklar ok gibi saplandı
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Faciadan dönüldü! Demir çubuklar ok gibi saplandı

İstanbul Çekmeköy’de kasasında demir çubuklar taşıyan kamyonet aniden fren yapınca, kasadan fırlayan demir çubuklar önde duran otomobile adeta ok gibi saplandı. Faciadan dönülen olayda, şans eseri kimsenin zarar görmezken, otomobilde hasar oluştu

Demir çubuklar ok gibi saplandı
İHA

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, kasasında demir çubuklar taşıyan kamyonet aniden fren yapınca, kasadan fırlayan demir çubuklar önde duran otomobile saplandı.

Çekmeköy’de geçen gün yaşanan olayda, iddiaya göre kasasında demir çubuklar ile ilerleyen bir kamyonetin sürücüsü aniden frene bastı. Kamyonetin bir anda durmasıyla kasada bağlanmamış halde bulunan demir çubuklar öne doğru fırladı. Demir çubuklar kamyonetin önünde duran otomobilin arka camında içeri ok gibi saplandı. Faciadan dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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