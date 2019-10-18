Demir eksikliği; kandaki demir oranın düşmesi ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Yaş, cinsiyet ve hemoglobinin yapısına göre değişiklik oluşturur. Hemoglobin kandan dokulara oksijen taşır. Demir eksikliği ile bu görevi yavaşlar, dokulara ve diğer organlara oksijen taşıması zorlaşır ve bu durumda dokularda hipoksisi oluşturur. Demir eksikliğinde kan depolarında yeterince kan depolanması sağlanamaz bu da demir eksikliğini ortaya çıkarmaktadır.

Demir eksiliğinin özellikle gebe kadınlarda, yaşlılarda, bebeklerde ve diyet yapan kişilerde ortaya çıkması oranı oldukça yüksektir. Gebelikte ortaya çıkması halinde erken doğum, bebeğinin kilosunun düşük olması ve doğum sonrası kanda ihtiyaç baş göstermektedir. Demir eksikliğinin en büyük nedenleri; uygunsuz yaşam şartlarına sahip olmak, yapılan diyetlerde oluşması, mide ve bağırsak sorunları ile ortaya çıkan kan kayıplarından olabilmektedir.

Demir Eksikliği Nasıl Anlaşılır?

Ağızda yaralar ve ağız kenarlarında çatlaklıklar

Nefeste daralma sorunları

Kalp çarpıntılarının artması

Sürekli tekrarlayan ve geçmesi zor olan baş ağrıları

Dilde ve ağızda yanma hissi

Kol ve bacaklarda uyuşma hali

Yutmada zorluklar

İştah kaybı

Halsizlik ve sürekli uyku hali

Unutkanlık

Çabuk yorulma

Göğüs ağrısı

Çocuklarda öğrenme ve davranış bozuklukları

Çocuklarda enfeksiyonlara karşı dirençsizlik

Gebelerde erken doğum ve düşük kilo bebek

Çocuklarda zihinsel ve bedensel gelişimde yavaşlama

Saçlarda aşırı dökülme

Olmadık maddelere karşı yeme isteği (kireç, toprak gibi)

Demir eksiliği tedavisi açısından kolay yapılan bir tedavidir. İhmal edilmemeli ve vücudun normal işlevini sürdürmesi adına bir an önce çözüm bulunmalıdır.