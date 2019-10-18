Demir eksikliği; kandaki demir oranın düşmesi ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Yaş, cinsiyet ve hemoglobinin yapısına göre değişiklik oluşturur. Hemoglobin kandan dokulara oksijen taşır. Demir eksikliği ile bu görevi yavaşlar, dokulara ve diğer organlara oksijen taşıması zorlaşır ve bu durumda dokularda hipoksisi oluşturur. Demir eksikliğinde kan depolarında yeterince kan depolanması sağlanamaz bu da demir eksikliğini ortaya çıkarmaktadır.
Demir eksiliğinin özellikle gebe kadınlarda, yaşlılarda, bebeklerde ve diyet yapan kişilerde ortaya çıkması oranı oldukça yüksektir. Gebelikte ortaya çıkması halinde erken doğum, bebeğinin kilosunun düşük olması ve doğum sonrası kanda ihtiyaç baş göstermektedir. Demir eksikliğinin en büyük nedenleri; uygunsuz yaşam şartlarına sahip olmak, yapılan diyetlerde oluşması, mide ve bağırsak sorunları ile ortaya çıkan kan kayıplarından olabilmektedir.
Demir Eksikliği Nasıl Anlaşılır?
- Ağızda yaralar ve ağız kenarlarında çatlaklıklar
- Nefeste daralma sorunları
- Kalp çarpıntılarının artması
- Sürekli tekrarlayan ve geçmesi zor olan baş ağrıları
- Dilde ve ağızda yanma hissi
- Kol ve bacaklarda uyuşma hali
- Yutmada zorluklar
- İştah kaybı
- Halsizlik ve sürekli uyku hali
- Unutkanlık
- Çabuk yorulma
- Göğüs ağrısı
- Çocuklarda öğrenme ve davranış bozuklukları
- Çocuklarda enfeksiyonlara karşı dirençsizlik
- Gebelerde erken doğum ve düşük kilo bebek
- Çocuklarda zihinsel ve bedensel gelişimde yavaşlama
- Saçlarda aşırı dökülme
- Olmadık maddelere karşı yeme isteği (kireç, toprak gibi)
Demir eksiliği tedavisi açısından kolay yapılan bir tedavidir. İhmal edilmemeli ve vücudun normal işlevini sürdürmesi adına bir an önce çözüm bulunmalıdır.
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