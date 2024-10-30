Liste değişti! Çin'in en zengin ismi açıklandı

TikTok'un ana şirketi ByteDance'in kurucu ortağı olan 41 yaşındaki Zhang Yiming, Salı günü yayınlanan 2024 Hurun Çin Zenginleri Listesi'nde zirveye yerleşti.

Araştırma, medya ve yatırım grubu Hurun Inc tarafından yapılan ve ülkenin en zengin insanlarının sıralamasını yayınlayan listeye göre Yiming'in serveti 49,3 milyar dolara ulaştı.

Hurun, Zhang'ın yükselişinin ByteDance'in küresel gelirinin geçen yıl yüzde 30 artarak 110 milyar dolara ulaşmasının ardından geldiğini söyledi.

REKLAM

TikTok, Mayıs 2017'deki resmi lansmanından bu yana hızla popüler oldu ve dünya çapında birçok genç tarafından sevilen bir sosyal medya platformu haline geldi. Ayrıca pek çok kişi tarafından, ABD ve küresel pazarlara girmek isteyen diğer Çinli şirketler için öncü bir örnek olarak görüldü.

Platform, şu sıralar ABD'de giderek artan hukuki mücadelelerle karşı karşıya. Hurun'a göre ABD'de yaklaşık 200 milyon kullanıcısı var. ByteDance ile birlikte TikTok'un ABD operasyonlarını devretmemesi durumunda uygulamanın ülke çapında yasaklanmasını zorunlu kılabilecek bir yasa çıkabilir. Ancak bu engeller, TikTok'un kullanıcılar arasında giderek artan küresel çekiciliğini azaltmakta pek etkili olmadı.