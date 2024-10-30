Liste değişti! Çin'in en zengin ismi açıklandı
Çin'in yeni en zengin ismi belli oldu. TikTok'un ardındaki ByteDance'in kurucu ortağı olan 41 yaşındaki girişimci Zhang Yiming, Çin'in en zengin ismi oldu
TikTok'un ana şirketi ByteDance'in kurucu ortağı olan 41 yaşındaki Zhang Yiming, Salı günü yayınlanan 2024 Hurun Çin Zenginleri Listesi'nde zirveye yerleşti.
Araştırma, medya ve yatırım grubu Hurun Inc tarafından yapılan ve ülkenin en zengin insanlarının sıralamasını yayınlayan listeye göre Yiming'in serveti 49,3 milyar dolara ulaştı.
Hurun, Zhang'ın yükselişinin ByteDance'in küresel gelirinin geçen yıl yüzde 30 artarak 110 milyar dolara ulaşmasının ardından geldiğini söyledi.
TikTok, Mayıs 2017'deki resmi lansmanından bu yana hızla popüler oldu ve dünya çapında birçok genç tarafından sevilen bir sosyal medya platformu haline geldi. Ayrıca pek çok kişi tarafından, ABD ve küresel pazarlara girmek isteyen diğer Çinli şirketler için öncü bir örnek olarak görüldü.
Platform, şu sıralar ABD'de giderek artan hukuki mücadelelerle karşı karşıya. Hurun'a göre ABD'de yaklaşık 200 milyon kullanıcısı var. ByteDance ile birlikte TikTok'un ABD operasyonlarını devretmemesi durumunda uygulamanın ülke çapında yasaklanmasını zorunlu kılabilecek bir yasa çıkabilir. Ancak bu engeller, TikTok'un kullanıcılar arasında giderek artan küresel çekiciliğini azaltmakta pek etkili olmadı.
Zhang, 2012 yılında Pekin'de üniversitedeki oda arkadaşı Liang Rubo ile birlikte kurduğu ByteDance'in yüzde 20'sine sahip. ByteDance ayrıca Çin'in popüler haber uygulaması Toutiao'yu ve TikTok'un Çin'deki kardeş uygulaması Douyin'i de bünyesinde barındırıyor.
Zhang'ın zenginler listesinin zirvesine yükselmesi, Çin'in uzun yıllar zirveyi koruyan milyarderi Zhong Shanshan'ı üç yıl sonra ilk kez zirveden düşürdü. Ancak Shanshan ikinci sırada kalmayı başardı.
Üçüncü sırada ise Çin'in yaygın mesajlaşma ve ödeme platformu WeChat'in sahibi olan multimedya ve eğlence devi Tencent'in kurucusu Pony Ma yer aldı.
Hurun'un listesine göre Çin'deki dolar milyarderlerinin sayısı bir önceki yıla göre 142 azalarak 753'e düştü. Hurun, Çin'in ayrıca 2021'deki 1185'lik zirveden bu yana milyarderinin üçte birinden fazlasını kaybettiğini söyledi.