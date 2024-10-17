Demir sağlık için neden bu kadar önemlidir?

Demir, insan vücudunda çok çeşitli roller oynayan temel bir besin maddesidir. Belki de en ünlüsü, kanda oksijen taşıyan hemoglobinin önemli bir bileşenidir. Ayrıca DNA sentezi ve enerji üretimi de dahil olmak üzere bir dizi metabolik süreç için de önemlidir.