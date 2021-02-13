Yazar Tezel Özlü'nün ağabeyi de olan Demir Özlü, hayatını kaybetti. İsveç'in başkenti Stockholm'da yaşayan Demir Özlü'nün bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi

DEMİR ÖZLÜ KİMDİR?

9 Eylül 1935 tarihinde dünyaya gelen Demir Özlü Ödemiş İstiklâl İlkokulu, Ödemiş Ortaokulu, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde (1953) okudu.

İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm Dergisi ve daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

1961-1962 arası Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe okuduktan sonra Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Metodoloji Kürsüsü’nde 4 yıl asistanlık yaptı. 1971’de bir süre tutuklu kaldı. 1979’da Stokholm’e yerleşti.

İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm, daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. Öykü, deneme, eleştiri ve çevirileri Mavi, A, Pazar Postası, Yeni Ufuklar, Soyut, Somut, Yeni Edebiyat, Gösteri ve Adam Öykü dergilerinde yayımlandı. 1980’den sonra roman, anlatı, anı ve gezi kitaplarına ağırlık verdi.