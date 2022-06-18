Jason Denayer'den Süper Lig'e dönüş sinyali... 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer, 2018'den bu yana top koşturduğu Lyon'dan ayrıldı.

Bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki savunmacıyla birçok kulübün ilgilendiği konuşuluyor. Belçikalı oyuncunun hangi takıma transfer olacağı konuşulurken heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Denayer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da olduğunu açıkladı. Başarılı savunmacının transfer görüşmeleri için İstanbul'da olduğu öne sürüldü.

Fransız basını oyuncunun Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu iddia etti.