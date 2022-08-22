Deneyap sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

İki aşamalı yapılan Deneyap teknoloji atölyeleri öğrenci seçme sınavının sonuçları sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınava giren ortaokul grubu öğrencileri için 12 Şubat 2022 tarihinde, lise grubu öğrecileri için 13 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen sınavın ne zaman açıklanacağı sınava giren teknoloji adayları tarafından sıkça araştırılıyor. Peki Deneyap sınavı ne zaman açıklanıyor ve sınav itiraz etme tarihleri ne zaman? İşte haberimizin detayları...

DENEYAP ÖĞRENCİ SEÇME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı (e-sınav), elektronik ortamda yapılmıştır. Sonuçlar sınav tarihinin son gününden 2 ay sonra açıklanacaktır. Deneyap Öğrenci Seçme Sınav Sonuçları, 22.08.2022 tarihinde adaylara ilan edilecektir.