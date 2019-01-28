Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekle suçlanıyordu

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki kafede başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk suçlamasından takipsizlik kararı verildi.



Çakır hakkında "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan ise soruşturma sürüyor.