İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki kafede başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. “Suçlamalar benim bugüne kadar ki duruşuma ters ve hiç yakışık almıyor. Bir sanatçı bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayırmaz” dedi. Soruşturma, hakarete uğradıklarını öne süren kadınların şikayeti üzerine başlatılmıştı.

1 SAAT İFADE VERDİ

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları Bürosu’na saat 10:30 sıralarında gelen Deniz Çakır avukatı Bahri Belen ile birlikte bir süre ifade vermek için bekledi. Daha sonra saat 11:00 sıralarında Basın suçlarından sorumlu Başsavcı vekili Murat Çağlak’a yaklaşık 1 saat ifade verdi.

AÇIKLAMA YAPTI

İfade işleminin tamamlanmasının ardından avukatı ile birlikte adliye önündeki alanda basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Çakır hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek “Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın erkek başörtülü başörtüsüz hayat tarzı cinsiyeti, dini rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Benim her zaman bugüne kadar duruşum ve yaptığım şeyler bellidir”

AYRIŞTIRMA İÇİN DEĞİL BİRLEŞTİRMEK İÇİN MÜCADELE VERDİM

“Ayrıştırma için değil birleştirmek için mücadele verdim. Bahsi geçen de hiçbir şeyi yapmadım. Zaten ifademi de verdim. Zaten suçlamalar benim bugüne kadarki duruşuma ters ve hiç yakışık almıyor. Bir sanatçı bir kadını başörtülü başörtüsüz diye ayırmaz. Tam tersine benim türbanlı başörtülü, farklı dinden farklı renken ailemden arkadaşlarımdan hayranlarımdan bir sürü insan var. Bugüne kadar hepsini sarıp sarmaladım. Hepsi de beni çok severler. Şuanda da yanımdalar. Çok teşekkür ederim. Görüntüler var hepsini savcılığa sunduk. Fakat şu an bir yargı süreci var daha fazla konuşmam doğru değil. Tüm görüntüler incelendi. Zaten ortada her şey”

İFADESİNİ VERDİ

Sanatçı Deniz Çakır’ın avukatı Bahri Belen ise "Özel hayatın gizliliğine müdahale, halkı kin ve düşmanlığa sevk gibi ciddi suçlamalar var. Ama bu suçlamalarla ilgili ifadesini verdi. Kişiliği hakikaten buna müsait değil. Türkiye'de aydınlar, yazarlar ve siz gazeteciler özgürlüğü en çok savunan, özgürlüklerden yana her zaman başınız sıkıntıya düşen insanlarsınız. Deniz hanım da bir sanatçı, özellikle başörtüsü, inanç, yaşam tarzı gibi konularda toplumun bir adım ilerisinde, bir adım önünde bunları anlattı. Ben olumsuz bir karar çıkabileceğini sanmıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan oyuncu Deniz Çakır'ı eleştirmiş, "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir. Adı da neymiş? Sanatçıymış. Buyurun. Dert başka, ne derseniz deyin. Bu ülkede insanların yaşam biçimleriyle uğraşan CHP zihniyetidir" açıklaması yapmıştı.

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