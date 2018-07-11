Seki'den yaşadıklarının özeti

‘Nereden Bileceksiniz'



Deniz Seki, özgürlüğüne kavuştuğu bir yıldır çıktığı her sahnede mutlaka söylediği ve "Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?" kısmını ağlayarak yorumladığı Ahmet Kaya şarkısını albümüne de koymaya karar verdi.

Sözleri Yusuf Hayaloğlu'na müziği Ahmet Kaya'ya ait olan şarkıyla ilgili, "Bugüne kadar yaşadıklarımın kısa ve net özeti. Yıllarca Ahmet Kaya'nın sesinden büyük bir zevkle dinlemiştim şimdi albümümün en kıymetli şarkıları arasında. Bu şarkıyı kendim için okuyorum" dedi.



Nereden Bileceksiniz

Bir fidandım derildim

Fırtınaydım duruldum

Yoruldum çok yoruldum

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz



Taş duvarlar yıkıp geldim

Demirleri söküp geldim

Hayatımı yakıp geldim hey

Siz benim neden kaçtığımı

Nereden bileceksiniz

Gökte yıldız söner şimdi

Annem beni anar simdi

Sevdiğim var kanar şimdi

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz