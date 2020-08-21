Deniz Tekin'den 'Güneşe Doğru'

Bugün yayımlanan 2 şarkılık single'ın ilk video klibi sözü ve müziği Deniz Tekin'e ait "Uyanmalıyım" isimli çıkış çalışmasına çekildi. Düzenlemede Deniz Tekin, Gürhan Öğütücü, Sezer Özdem, Bartu Özbatur imzaları var. Kamera arkasına Can Özen geçti.
"Uyanmalıyım" ve "Güneşe Doğru"da davulu Bartu Özbatur, elektrogitarı Gürhan Öğütücü, bas gitarı ise Sezer Özdem çaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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