A Milli takım'ın Moldova'yı 4 - 0 yenerken yaptığı 2 asisle yıldızlaşan Deniz Türüç açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirterek şunları söyledi: "Tüm takım arkadaşlarıma, Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. ediyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Ne yapıp, edip, bu maçı iyi oynayarak kazanmak istiyorduk. Fransa ve İzlanda maçını da Allah'ın izniyle geçtikten sonra hedefimize bir adım daha yaklaşacağız."

"GENÇLER VE TECRÜBELİLER ARASINDA İYİ BİR UYUM SAĞLANIYOR"

"Gençlerle tecrübeliler arasında iyi uyum sağlanıyor, Şenol hocayı anlatmaya gerek yok, bunları en iyi yapmayı bilen biri. Bana şans verdiği için de ona çok teşekkür ediyorum. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."