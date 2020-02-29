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İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit oldu.

Acı haber sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Deniz Uğur, pazar günü oğlu İdlib'de asker olan bir taksiciyle tanıştığını dile getirdi.

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLIYORUM"

Üzüntüsünü ifade eden Uğur, şu ifadeleri kullandı:

Geçen pazar bindiğim taksinin şoförü, beyaz saçlı, dilinden hayır duası düşmeyen, çok nazik bir beyefendiydi. Fakir fukaranın bu soğukta aç kalmasına gönlünün razı gelmediğini, sabah kahvaltısını sokakta karton toplayan çocuklarla paylaştığını anlatmıştı.

Sohbet ederken bana oğlunun üniformalı fotoğrafını gösterip 'Oğlum İdlib'de görevde' demişti. 'Annesi geceleri uyuyamıyor. Aklımız hep evladımızda' demişti. Şimdi olup, bitenleri haber sitelerinde okuyup hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. O çocuğun annesine de, bana da artık uyku yok...