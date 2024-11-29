DenizBank, 2024 yılında üç ayrı sendikasyon ile 2,3 Milyar Dolar finansman sağladı

Üçüncü sendikasyon işleminde, 1.2 Milyar Dolar ile 2024’ün ikinci yarısının en fazla talebi sağlanırken, geri ölçeklendirme sonrasında 1 Milyar Dolar finansman temin edildi. İşlemde sürdürülebilirlik ilintili performans hedefi, çiftçilerin ve yeşil dönüşüm teknolojilerin finansmanı olarak belirlendi.

Bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını da gösteren bu işlemlerle, son 2 yılda ülke ekonomisine 4.5 Milyar Dolar taze kaynak getirildi.

Bank of America, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank PSC koordinatörlüğünde gerçekleştirilen prestijli işlemde, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC ve SMBC Group ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Koordinatörleri olarak rol aldı; Mizuho Bank ise düzenleyici olarak katkı sağladı. Kredinin toplam maliyeti, dolar ve euro cinsinden sırasıyla, 1 yıl vadede Sofr + 1,75% ve Euribor + 1,50%, 2 yıl vadede Sofr+%2,25 ve Euribor+%2,00 olarak gerçekleşti.