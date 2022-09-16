12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARANIYOR

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinde batan teknede 20 kişi olduklarını söylemeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış emniyet timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kaybolan kişinin 12 yaşında bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda temel ihtiyaçları giderilen kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.