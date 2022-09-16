İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 5 kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 04.00 sıralarında Çeşme ilçesi Uçburun sahili açıklarında meydana geldi.
SAHİL GÜVENLİK BOTU SEVK EDİLDİ
Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
5 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler tarafından denizde 11, sahilde 3 kaçak göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARANIYOR
Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinde batan teknede 20 kişi olduklarını söylemeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış emniyet timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kaybolan kişinin 12 yaşında bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi.
Öte yandan hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda temel ihtiyaçları giderilen kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
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