İstanbul Sarıyer'de Ramazan K. ile Aleyna S, dün sabah beraber geldikleri Emirgan sahilinde araç içinde tartıştı.

AA'da yer alan habere göre araçtan inen Aleyna S'nin denize atladığını gören Ramazan K. de arkadaşını kurtarmak için suya girdi.

Olay yerine çağrılan sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin denizden çıkardığı Aleyna S. ve Ramazan K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aleyna S. ve Ramazan K, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.